Bujaj się (w) brudzie

a może Aktywista Miejski albo Radny miał pomysł do bani, bo żyje w odrealnionym świecie i nie wie, że na mieście pełno żuli. Zapłać frajerze z własnych pieniędzy za te poronione pomysły...

Antek

2021-07-31 15:18:04

Krasnoludki pewnie te śmieci zostawiły. Ludzie muszą w końcu zrozumieć, że jak będą zostawiać brudy to w tych brudach będą odpoczywać. I brak koszy nie jest tu wytłumaczeniem, bo kto by chciał odpoczywać przy śmierdzącym koszu. Ja bym nie sprzątał, chcą to niech tak mają.