Budujemy odporność regionu na kryzysy

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski poinformował we wtorek, że razem ze swoimi zastępcami odwiedził wszystkie powiaty regionu, aby opowiadać mieszkańcom o tym, co należy robić w sytuacjach trudnych. Fot. Alan Sasinowski

Trwa proces budowy odporności polskiego państwa na różnego rodzaju kryzysy. O tym, jak pewne aspekty tego procesu są realizowane na Pomorzu Zachodnim, dowiedzieliśmy się podczas wtorkowej konferencji prasowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

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- Ten rok jest rokiem edukacji o ochronie cywilnej. Wspólnie z wicewojewodami odwiedziliśmy wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu - mówił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Samorządowcy odbyli 40 lekcji obywatelskich, podczas których informowali uczniów oraz mieszkańców - także uczestników klubów seniora - jak postępować w sytuacjach kryzysowych. Wyjaśniali m.in. jak spakować plecak ewakuacyjny czy gdzie iść, gdy odezwą się alarmy. Przekazali 28 plecaków ewakuacyjnych dla szkół średnich. Mają przydać się na lekcjach.

Ponadto we wtorek wojewoda zachęcił mieszkańców do uczestnictwa w warsztatach ochrony ludności.

Kolejny wątek: finanse. Do województwa zachodniopomorskiego popłynęło 217 mln zł na inwestycje związane z ochroną ludności. I tak m.in. Pyrzyce dostały 3 mln zł na budowę miejsca doraźnego schronienia dla 400 osób, samorząd województwa zachodniopomorskiego - 7,5 mln zł na magazyny energii elektrycznej a Szczecin 5 mln zł na przeglądy obiektów zbiorowej ochrony.

Ponadto po pół miliona złotych otrzymało pięć ważnych dla ochrony ludności instytucji.

- Środki przeznaczone będą głównie na remont pomieszczenia magazynowego - opowiadał dyrektor Caritasu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. Andrzej Szmuc. - Stworzymy tam centrum kryzysowe, które będzie składało się z części magazynowej, ale chcielibyśmy tam przygotować także miejsca tymczasowego pobytu oraz centrum szkoleniowe.

- Dysponujemy bazami obozowymi na terenie całego województwa. Chcielibyśmy, aby były miejscami tymczasowego schronienia dla mieszkańców - stwierdziła komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. hm. Anna Orzłowska.

Dlatego pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na kupno regałów, kuchennych ławek, rozkładanych stołów, namiotów, a także przenośnych stacji zasilania, zbiorników na wodę czy gaśnic proszkowych.

- Wsparcie, które otrzymaliśmy, poprawi znacząco naszą odporność na kryzysy - stwierdził Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.

WOPR będzie mógł zakupić m.in. quada do ewakuacji osób poszkodowanych z terenów trudnodostępnych.

Pieniądze trafią też do Caritasu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz do Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. ©℗

(as)

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