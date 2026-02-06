Adam Rudawski wiceprzewodniczącym Polski 2050

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski i minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Fot. Dariusz Gorajski

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski został wiceprzewodniczącym partii Polska 2050. Tak zdecydowała nowa szefowa partii, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

REKLAMA

Adam Rudawski został drugim wiceprzewodniczącym, po Ewie Schädler. Szczecinianin funkcję wojewody pełni od 2023 roku. Wcześniej był m.in. prezesem Polskiego Radia Szczecin i nauczycielem akademickim. Pracował na Uniwersytecie Szczecińskim, założył Wyższą Szkołę Zarządzania, której był rektorem.

Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Obywatelska i Lewica tworzą koalicję rządową. Ostatnie sondaże nie są dla partii stworzonej przez Szymona Hołownię łaskawe. Według najnowszego badania Opinia24 dla Wirtualnej Polski Polska 2025 nie przekroczyłaby progu wyborczego. Inne sondaże w ostatnim czasie pokazywały podobne poparcie.

Wybory nowego przewodniczącego Polski 2050 budziły duże medialne zainteresowanie. W drugiej turze z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz konkurowała minister resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Pierwsze głosowanie zostało unieważnione z powodu błędów technicznych. Trzeba było je powtórzyć. Do tego wyciekły zapisy z czatu zwolenników Szymona Hołownia, z których wynikało, że "szymonici" rozmawiali o tym, żeby uniemożliwić wybranie nowego szefa partii. ©℗

(as)

REKLAMA