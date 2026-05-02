Łączą nas biało - czerwone barwy [GALERIA]

Główne wydarzenia związane z Dniem Flagi Rzeczpospolitej odbywały się przed gmachem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i pod Pomnikiem Czynu Polaków.

W sobotę świętowaliśmy Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Kilka wydarzeń związanych z biało - czerwonymi barwami przygotował wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Oficjalne uroczystości zorganizowano pod Pomnikiem Czynu Polaków.

W ogrodzie wojewody przy Kuratorium Oświaty Zachodniopomorska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego zaproponowała najmłodszym Szczecinianom rozmaite gry i warsztaty.

- Chcemy wzmocnić patriotyzm cywili. A także przekonać, żeby dołączyli do ZHP. Przygotowaliśmy malowanie toreb i kubków - mówił jeden z harcerzy, Rafał Madziarz. - Mnie do ZHP przekonała sama drużyna. To drużyna wojskowa, a ja lubię takie tematy. Moją ulubioną aktywnością w drużynie jest czarna taktyka - wchodzenie do budynku z bronią.

- Organizujemy grę dla dzieci i dorosłych, pozwalającą poznać symbole. W ten sposób uczcimy Dzień Flagi. Gra polega na tym, że dzieciaki angażują się w aktywności - jak układanie puzzli - i dostają za to słodką nagrodę. Poznają symbole takie jak orzeł, flaga - opowiadała Weronika Wójcik, przyboczna w 44. Drużynie Harcerskiej "Dodo" im. Szarych Szeregów, Hufcu ZHP Szczecin - Pogodno.

Wojewoda Adam Rudawski i wicewojewoda Bartosz Brożyński rozdawali przed swoim gmachem flagi a potem, wspierani głównie przez dzieci, odsłonili mural autorstwa Kredy (Marcina Jurkiewicza), przedstawiający maskotkę Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Sówkę ZUW-kę.

Zatańczyły panie z zespołu "Arabeska". Pod ZUW przyjechał także krwiobus.

A w południe oficjalne obchody z udziałem wojska rozpoczęły się pod Pomnikiem Czynu Polaków. Tam wiceprezydent Szczecina Marcin Biskupski mówił, że flaga jest tym, co łączy polską wspólnotę.

- Dzisiejszy dzień to także święto Polaków mieszkających za granicą. Dla wielu z nich biało - czerwona ma szczególne znaczenie. Jest symbolem więzi z ojczyzną, przypomnieniem o domu, o tym, skąd pochodzą - stwierdził samorządowiec.

Poseł Patryk Jaskulski (KO) mówił:

- Biel - dobro, uczciwość, sprawiedliwość, czystość. Oraz czerwień - odwaga, męstwo, braterstwo, także krew przelana za naszą ojczyznę. To wszystko to Polska.

Adam Rudawski ocenił, że biało - czerwona flaga jest być może jedynym już w Polsce symbolem, który nie jest podważany.

- Ważna informacja: 2 dni temu minęło w Szczecinie 81 lat, kiedy na urzędzie wojewódzkim zawisła biało - czerwona flaga. Będzie tam wisieć następne 80, 180, 280, tyle lat, ile będziemy chcieli, żeby tam wisiała - puentował wojewoda.

Na koniec pod Pomnikiem Czynu Polaków złożono kwiaty.©℗

Alan Sasinowski

Fot. Piotr Sikora

