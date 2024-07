Budują mosty na Odrze

Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.

Na czas żeglarskiego święta w Szczecinie brzegi Odry połączą dwie kolejne przeprawy. W czwartek 1 sierpnia w godzinach popołudniowych otwarte dla gości zostaną mosty pontonowe. Ich montaż już się rozpoczął.



- Most pontonowy zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko ze względu na łatwość przedostania się na druga stronę rzeki, ale także wyjątkową formę i sposób wykonania - mówi Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - Żołnierze rozstawiający mosty rozpoczęli już swoją pracę, pierwsze elementy przypłynęły do Szczecina już w połowie lipca. Jest plan, aby „spiąć” przeprawy 31 lipca i udostępnić je mieszkańcom Szczecina i turystom 1 sierpnia po południu. Dla usprawnienia komunikacji i przepustowości ruch na mostach będzie odbywał się jednokierunkowo.

W tym roku zamontowane zostaną dwa mosty pontonowe. Północny, którym dostaniemy się na Łasztownię będzie rozstawiał 8. Batalion Saperów z Dziwnowa, a południowy 5. Pułk Inżynieryjny ze Szczecina. Oba mosty będą miały ok. 90 metrów długości. Dodatkowe przeprawy, jak podczas każdego żeglarskiego wydarzenia, zlokalizowane są pomiędzy Trasą Zamkową a Mostem Długim.

Mosty będą dostępne do niedzieli 4 sierpnia do godzin wieczornych. W poniedziałek rano rozpocznie się ich demontaż. Do obsługi mostów zostało wyznaczonych ponad 40 żołnierzy.

(K)