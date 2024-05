Dwa lata na projekt. Nowy most i układ drogowy

Wizualizacja Szczecin.eu

Firma Sweco Polska została wybrana w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym”.

Planowana inwestycja na podstawie opracowanej analizy zakłada przebieg drogi stanowiącej połączenie ulicy Heyki poprzez wyspę Zieloną, nowy most przez rzekę Odrę oraz ulicę Zapadłą, do skrzyżowania z ulicą Kolumba. Zgodnie z założeniami do Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu planowane połączenie ma być ulicą klasy „L” o dwóch pasach ruchu, z obustronnymi chodnikami oraz ścieżką rowerową. Most powinien spełniać wymagania IV klasy żeglownej.

- Szczegółowe rozwiązania techniczne będą znane po opracowaniu dokumentacji projektowej - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Zgodnie ze złożoną ofertą koszt wykonania dokumentacji to 3 632 805 zł. Termin wykonania dokumentacji to 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

(K)