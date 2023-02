Budowa tunelu w Świnoujściu zbliża się do końca. Tak wygląda teraz

już o tym końcu to trzy razy słyszałem; z otwarciem zwlekają do wyborów?

Asfalt

2023-02-02 15:15:45

Brakuje tylko niby asfaltu i kilka pierdolek aby oddać do użytku tunel. Przecież w tunelu chyba nie pada a mimo to prezydent twierdzi że zła aura powoduje niemożność położenia asfaltu ale ten pan to wybitny znawca od budowy tuneli. Ta inwestycja już ma roczne opóźnienie a kolejny termin oddania jest mało realny z takim podejściem i tempem prac