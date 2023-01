Budowa nowego Szczecińskiego Domu Sportu. Więcej czasu na składanie ofert

Ponad 300 pytań od firm budowlanych to dotychczasowy bilans przetargu na budowę nowego Szczecińskiego Domu Sportu. Aby firmy budowlane mogły zapoznać się z odpowiedziami, do 13 stycznia 2023 r. wydłużony został termin składania ofert w postępowaniu.

W ramach inwestycji powstanie nowy basen oraz większa hala sportowa. Zgodnie z przygotowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym wybudowany zostanie basen 30 m, z lokalnym przegłębieniem, a także m.in. pomieszczenie ratowników, sanitariaty i magazyn. Z kolei hala sportowa zostanie dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych, będzie nieco wyższa i większa niż dotychczas istniejąca. Dzięki dużej kubaturze, oprócz rozgrywek sportowych będzie można w niej organizować koncerty. W budynku znajdą się również dwie sale bokserskie, a także zaplecze szatniowo-socjalne. Obiekt zostanie wyposażony ponadto w trybuny dla widowni. Przebudowie ulegnie również mały basen z brodzikiem. W nową zabudowę wkomponowane zostaną elementy po starym obiekcie. To część holu wejściowego i mozaiki. Cały kompleks będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– W obiekcie zainstalowana zostanie technologia mająca wpływ na ograniczenie kosztów użytkowania – dodaje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta Szczecin ds. inwestycji. – Technologia wody basenowej pozwoli odzyskać do 75 proc. wód popłucznych. Ponadto wykonana zostanie instalacja odzysku ciepła z wód zrzucanych z technologii basenowej. Do budowy wykorzystane zostaną elementy spełniające aktualne normy w zakresie ograniczania utraty ciepła z budynku. Obiekt będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną.

Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Jest objęta dofinansowaniem w wysokości 65 mln zł, które pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych. Nadzór będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

