Z SDS do akademików. Uchodźcy zamieszkają w lepszych warunkach

Trwa przeprowadzka osób z Ukrainy, które trafiły do prowadzonego przez miasto punktu dla uchodźców w Szczecińskim Domu Sportu. Ich liczba się zmniejsza, możliwe stało się więc przeniesienie tych, którzy tam przebywają, do Akademików Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Nie oznacza to jednak likwidacji punktu.

- Punkt przy ul. Wąskiej nadal będzie w gotowości i w każdej chwili będziemy mogli go ponownie uruchomić - zapewnia Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Natomiast przeniesienie osób, które zostały do niego skierowane, do akademików sprawi, że będą przebywały w bardziej komfortowych warunkach.

Od początku rosyjskiej agresji w Ukrainie z noclegów przygotowanych przez miasto skorzystało ponad 700 osób. Obecnie z takiej pomocy korzysta ok. 200. W tej liczbie nie ma osób, które korzystały z podobnego wsparcia zorganizowanego przez wojewodę, np. w hali przy ul. Sowińskiego. ©℗

