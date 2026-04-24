Sadzili drzewa, siali trawę i kwietną łąkę

Po sadzeniu i sianiu było wielkie podlewanie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie we współpracy z Domem Kultury Kolejarza w Stargardzie przygotowały dla najmłodszych mieszkańców Dzień Ziemi. Festyn odbył się na terenie Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17.

REKLAMA

Wydarzenie przyciągnęło liczne grono dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół. Aktywnie uczestniczyły one w przygotowanych dla nich atrakcjach. Jednym z głównych punktów programu były działania proekologiczne, takie jak sadzenie drzew, podlewanie roślin oraz sianie trawy i kwietnej łąki.

- Będzie zapraszała do siebie pszczoły - tłumaczyła dzieciom Irena Agata Łucka, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, współorganizator Dnia Ziemi. - Dziś przyczynimy się - sadząc wierzby - do tego, byśmy mieli więcej tlenu.

Drzewa sadził z maluchami także Stanisław Grudziński, prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. 4 marca w Stargardzie.

Uczestnicy festynu mogli dowiedzieć się więcej o ochronie środowiska. Mówiono dzieciom o konieczności dbania o środowisko, roli drzew dla powietrza i pszczół dla całego ekosystemu. Organizatorzy zadbali o to, aby każdy znalazł coś dla siebie. Dużo frajdy dzieci miały podczas zabaw animacyjnych, które poprowadził Norbert Śliwa, dyrektor Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie, współorganizator. Najmłodsi chętnie brali udział w zabawach, ucząc się jednocześnie, jak dbać o nasze środowisko w codziennym życiu.©℗

(w)

REKLAMA