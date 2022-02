Brukują nowe rondo i dojazdy

Trwają prace przy przebudowie odcinka ul. Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ul. Bolesława Krzywoustego i urządzanie nowego ronda w rejonie pl. Marii Tarnowskiej na jej styku z ulicami Pocztową, Jana Karola Chodkiewicza i Stanisława Żółkiewskiego na szczecińskim Turzynie.

Wykonawcą inwestycji zleconej przez ZDiTM jest spółka Ben-Bruk z podstargardzkich Grzędzic. Koszt to 7 871 552 zł brutto. Teraz prowadzone są tam głównie roboty brukarskie. Nawierzchnie pasów jezdni zwężonych na wlotach w rondo i na nim samym układane są z kamieni granitowych i kostki. Na koniec stycznia nic jednak nie wskazuje, że z pełnym zakresem zadania wykonawca upora się w umownym terminie 12 miesięcy, czyli do połowy kwietnia tego roku. Do modernizacji przed drogowcami wciąż bowiem spory odcinek samej ul. Bolesława Śmiałego - ten do skrzyżowania ul. Jagiellońską. ©℗

