Bogucki: Nie jestem wrogiem Ukrainy, jestem wrogiem banderyzmu

Zbigniew Bogucki pokazał w internecie zdjęcie, na którym udokumentowano, jak tuż po napaści Rosji na Ukrainę zorganizował transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Fot. x-com/Zbigniew Bogucki

Nie jestem wrogiem Ukrainy, jestem wrogiem banderyzmu, kłamstw historycznych i próby przemilczania leżących w zbiorowych mogiłach Ofiar ukraińskiego szowinizmu – oświadczył szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, były wojewoda zachodniopomorski. To jego reakcja na fakt, że ukraińska organizacja pozarządowa uznała go za „antyukraińskiego propagandystę”.

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Według organizacji Myrotworeć szczeciński polityk jest „wrogiem Ukrainy” i „zagrożeniem dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy”. Skąd to ocena? Chodzi o komentarz Zbigniewa Boguckiego dotyczący planowanego przez władze ukraińskie panteonu bohaterów narodowych, w którym miałby znaleźć się m.in. Stepan Bandera. Polityk powiedział wtedy o ludobójstwie na Polakach w „Małopolsce Wschodniej”. To określenie nie spodobało się ukraińskiej organizacji.

Zbigniew Bogucki odpowiedział stanowczo:

– Nadal będę robił to, co dobre i słuszne, po prostu to, co ludzkie. Będę wspierał ludzi, którzy cierpią na Ukrainie przez ruskie hordy realizujące neoimperialistyczną politykę Putina. Jednocześnie będę nadal nazywał po imieniu ukraińskich szowinistów z UPA i OUN zbrodniarzami, którzy dokonali bestialskiego ludobójstwa na ludności cywilnej: dzieciach, kobietach i osobach starszych na Wołyniu oraz w Małopolsce Wschodniej. Ziemie te są dzisiaj integralną częścią Ukrainy. Nigdy też nie zaakceptuję kultu tych zbrodniarzy i nazywania ich "bohaterami", ale będę jak wszyscy cywilizowani ludzie, domagał się godnego pochówku Ofiar banderyzmu: naszych rodaków i ludzi innych narodowości.

Polityk przypomniał, że jako wojewoda koordynował pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych na Pomorzu Zachodnim, udzieloną w „bezprecedensowej skali”. Pomagał także prywatnie – dwa miesiące po wybuchu wojny pojechał ze znajomymi na Ukrainę z transportem pomocy humanitarnej.

– Nie jestem zatem wrogiem Ukrainy. Jestem natomiast wrogiem banderyzmu, kłamstw historycznych i próby przemilczenia leżących w zbiorowych mogiłach ofiar ukraińskiego szowinizmu. Jestem także wrogiem putinowskiej Rosji – dodał Bogucki.

Zdaniem polityka „niektórzy na Ukrainie” muszą „stanąć w prawdzie historycznej” i „wyleczyć się z antypolonizmu”. ©℗

Alan SASINOWSKI

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