Bigbitowy samochód w Willi Sorrento

Prezentacja samochodu będzie połączona z programem pt. „Wróć do Sorrento”. Fot. archiwum

Ta wiadomość jest dosłownie i w przenośni elektryzująca! Już 7 lipca o godz. 18 na terenie kultowej Willi Sorrento w Szczecinie nastąpi prezentacja samochodu elektrycznego z limitowanej serii pod nazwą „Sorrento Big-Beat”.

Nazwa samochodu nawiązuje jednocześnie do kultowego lokalu „Sorrento” oraz do złotej ery polskiego big-beatu. To właśnie w „Sorrento” zbierali się chłopcy z okolic ulicy Pocztowej, którzy wyrośli na gwiazdy polskiego mocnego uderzenia, jak określano wówczas muzykę bigbitową.

Prezentacja samochodu będzie połączona z programem pt. „Wróć do Sorrento”. Jako gwiazda wystąpi Zuzanna Ciszewska, wykonując m.in. utwór Anny German pt. „Wróć do Sorrento”. Jak zapewniają organizatorzy, każda z przybyłych osób otrzyma na powitanie lampkę wina. Tego dnia będzie również możliwość zwiedzania Muzeum big-beatu mieszczącego się w Willi Sorrento. Wstęp wolny.

Przy Willi działa Stowarzyszenie „Sorrento”, które jest organizatorem festiwalu Aleja Gwiazd. W tym roku odbędzie już piąta edycja imprezy, która rozpocznie się 28 lipca w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec. Zainauguruje ją koncert pod nazwą „Znamy się tylko z widzenia”. Wśród osób, które zakupią bilety wstępu, zostanie wylosowany prezentowany w piątek model samochodu – zapewnił Lech Prieff, prezes Stowarzyszenia „Sorrento”. Dodał też, że więcej informacji nt. auta można znaleźć na stronie www.AutaElektryczne.org.

Podczas V edycji Alei Gwiazd gościem honorowym imprezy będzie czeska gwiazda Helena Vondráčková. Oprócz niej wystąpią również m.in. tacy artyści, jak: Anna Jurksztowicz, Ryszard Poznakowski, Wojciech Gąsowski, Halina Frąckowiak, zespół Luz Blues i After Blues. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI