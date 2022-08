Aukcja na rzecz artysty. Można kupić obraz z The Rolling Stones

Bywalcy szczecińskiego Sorrento doskonale znają obrazy, które znajdują się na ścianach wewnątrz tej willi. Widnieją na nich głównie muzycy grypy The Rolling Stones. Sorrento posiada w swojej kolekcji około dwudziestu takich prac malarskich, autorstwa Bronisława Biela, szczecińskiego malarza, twórcy, grafika i rysownika.

W sobotę (27 sierpnia) odbyła się aukcja właśnie obrazu z wizerunkiem słynnej grupy, a także rozmaitych gadżetów Sorrento. Środki zebrane podczas imprezy, zostaną przeznaczone na rehabilitację wspomnianego artysty, ciężko chorującemu na serce.

Każdy, kto chce pomóc malarzowi, nadal może zgłosić się do Sorrento, by kupić obraz z The Rolling Stones, jak też wziąć udział w zrzutce pod linkiem: https://zrzutka.pl/tt9377.

(MON)