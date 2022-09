Chłopcy z Sorrento mają swoją tablicę pamiątkową. W sobotę było uroczyste odsłonięcie

Pamiątkową tablicę, poświęconą ,,Chłopcom z Sorrento", odsłonięte w sobotę w szczecińskiej Willi Sorrento, w miejscu, w którym w latach sześćdziesiątych powstało wiele big-beatowych zespołów.

Chłopcy z Sorrento kiedyś rządzili "na dzielnicy". Najbardziej znanym z nich był Henryk Fabian, wokalista grupy Czerwono- Czarni. Z tą właśnie formacją zagrał jako support The Rolling Stones w warszawskiej Sali Kongresowej w 1967 roku. To było dokładnie 13 kwietnia. To wydarzenie skłoniło dawnych chłopców z Sorrento do zwołania pierwszego zlotu fanów The Rolling Stones właśnie w okolicy tej daty, no i oczywiście kolejnych, corocznych spotkań.

W sobotę nasz fotoreporter, Ryszard Pakieser, wykonał "Sorrenciakom" zdjęcia, podczas którego pozowali na schodach Willi Sorrento. W tym samym miejscu zrobiono im słynne zdjęcie, kiedy mieli po 17 -18 lat. Jak mówią, każdy z nich ma taką fotografię w swojej kolekcji.

(MON)