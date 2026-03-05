Bezpłatne badania w kierunku jaskry

Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry mieszkańcy Szczecina będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku tej choroby w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie. Akcja odbędzie się 10 marca w klinikach okulistyki szpitala na Pomorzanach. Ale uwaga - trzeba się wcześniej zarejestrować.

Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn nieodwracalnej utraty wzroku na świecie. Choroba przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo, dlatego często nazywana jest „cichym złodziejem wzroku”. Nieleczona prowadzi do postępującego uszkodzenia nerwu wzrokowego, zawężania pola widzenia, a w zaawansowanych przypadkach – do ślepoty.

Specjaliści podkreślają, że wczesne wykrycie choroby pozwala skutecznie zahamować jej rozwój i ochronić wzrok pacjenta. Kluczowe znaczenie mają regularne badania okulistyczne, szczególnie u osób po 40. roku życia, a także u tych, w których rodzinie występowała jaskra.

W ramach akcji profilaktycznej lekarze z I i II Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie przeprowadzą bezpłatne badania przesiewowe dla mieszkańców miasta. Badania będą prowadzone w szpitalu na Pomorzanach - al. Powstańców Wielkopolskich 72, budynek J. W II Klinice Okulistyki w godz. 11:00–14:00, a w I Klinice Okulistyki w godz. 15:00–20:00

Z badań mogą skorzystać osoby, które w ciągu ostatniego roku nie były u okulisty i nie mają wcześniej rozpoznanej jaskry.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna (liczba miejsc jest ograniczona): II Klinika Okulistyki – 91 466 12 78, I Klinika Okulistyki – 91 466 12 98 lub 91 483 86 18.

