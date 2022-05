Bezpieczny pobyt i praca

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców funkcjonuje od czterech lat przy placu Hołdu Pruskiego 8 w Szczecinie. Każdy cudzoziemiec mieszkający w Szczecinie uzyska tam niezbędne informacje w zakresie legalnego oraz bezpiecznego pobytu i pracy w Polsce.

Poradnictwo w Punkcie Informacyjnym Centrum odbywa się od poniedziałku do piątku – w godzinach od 10 do 18.30 online (cic.kontakt@cudzoziemcy.szczecin.eu) i telefonicznie; w godz. od 15.30 do 18.30 w punkcie doradczym przy placu Hołdu Pruskiego 8 (indywidualne konsultacje).

Centrum zachęca również do korzystania z informacji na stronie internetowej: www.cudzoziemcy.szczecin.eu. Znajdują się tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i poruszane kwestie.

(gan)