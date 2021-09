Centrum informacji dla cudzoziemców powstało w powiecie polickim

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Powiecie Polickim rozpoczęło działalność w piątek, 3 września. Bezpłatną pomoc można w nim uzyskać podczas osobistej wizyty lub zdalnie. Zadanie to, na zlecenie powiatu, realizują dwie organizacje pozarządowe ze Szczecina: Fundacja Ludzkie Sprawy oraz Stowarzyszenie ESPRIT.

W każdy piątek, w godz. 10-15, w punkcie w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Policach dyżurować będą specjaliści z różnych dziedzin, m.in. prawa, rynku pracy, spraw gospodarczych. Nieodpłatną pomoc cudzoziemcy, mieszkający w powiecie polickim, mogą też otrzymać w formie zdalnej.

- Myślę, że obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego jest obserwować świat i reagować na to, co się dzieje – mówiła w dniu powierzenia zadania pozarządowcom Beata Chmielewska, członek zarządu powiatu polickiego. - Wspólnie z radnymi pomyśleliśmy, że skoro wokół nas jest coraz więcej osób, które przybywają z zagranicy, to trzeba pomyśleć o jakimś działaniu. Takim, które spowoduje, że i cudzoziemcy będą się lepiej u nas czuli, i nasi mieszkańcy będą się oswajać z tym, że wśród nas jest coraz więcej osób szukających tutaj swojego szczęścia, życia, pracy. W związku z tym wygospodarowaliśmy drobne środki finansowe, ogłosiliśmy konkurs, i po raz pierwszy w historii powiatu mamy ofertę wspólną dwóch organizacji pozarządowych. Oferta była wysoko oceniona przez komisję. Zarząd ją zatwierdził.

Centrum ma przede wszystkim przekazywać cudzoziemcom informacje dotyczące różnych sfer życia: edukacji, kultury, zdrowia, prawa, administracji, pracy. W różnych językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim. Realizatorzy zadania zaoferowali też organizację spotkań inicjujących współpracę pomiędzy organizacjami, które związane są z cudzoziemcami. Mają także prowadzić akcję promocyjną, propagującą przyjazny stosunek do przebywających na terenie powiatu cudzoziemców i pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym.

Informacja potrzebna cudzoziemcom

- Ciąży na nas duży obowiązek i duży ciężar – mówiła Joanna Świątek-Wojnarowska z Fundacji Ludzkie Sprawy. - Pracuję z cudzoziemcami już dwa lata (podobne centrum ta fundacja prowadzi w Szczecinie – red.). Informacja jest im potrzebna po to, żeby mogli godnie żyć. Tak naprawdę resztę zrobią sami. Nie chcemy im dawać ryby, damy im wędkę. Spotykamy się po prostu z człowiekiem, który do nas przychodzi. Problemy są takie same, jak każdego z nas na terenie obcego państwa. Często wystarczy ich pokierować. Mamy doradców, którzy są bardzo empatyczni i mają czas, żeby porozmawiać. Nie tylko merytoryka jest ważna, ważne są relacje. Potrafimy je tworzyć. Ta praca nie jest pracą robotów, ale pracą ludzi, którzy naprawdę lubią tych, którzy przychodzą.

- Chcemy zrobić wszystko, żeby po pierwsze pomóc tym, którzy przyjdą, a po drugie przekazywać zainteresowanym samorządom i instytucjom informacje o problemach, które zgłaszają nam cudzoziemcy, a także o tych, których nie zgłaszają, a które obserwujemy analizując sytuację – dodał Michał Głuszyk ze Stowarzyszenia ESPRIT.

Obecny na inauguracji działalności centrum Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie, Henryk Kołodziej, deklarował swoje wsparcie dla realizatorów zadania. Na razie będzie ono wykonywane w Policach przez 4 miesiące, do końca roku. Powiat przeznaczył na ten cel 15 tysięcy złotych.

Tekst i fot. Agnieszka Spirydowicz