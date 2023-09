Bezpieczniej wokół szkół. Sprawdzą rodziców i kierowców

Do piątku potrwa tegoroczna akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Fot. KWP Szczecin

Do piątku zaplanowane są policyjne działania w ramach tegorocznej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Policja podjęła szereg inicjatyw, które mogą przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Podobne działania prowadzi szczecińska Straż Miejska.

– Jednostki powiatowe i miejskie policji z całego regionu dokonały lustracji oznakowania i infrastruktury drogowej w obrębie szkół i placówek oświatowych wspólnie z zarządcami dróg w celu usunięcia nieprawidłowości i braków przed rozpoczęciem roku szkolnego – zapewnia Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. – Kontroli poddano 396 miejsc, w których stwierdzono 57 nieprawidłowości w oznakowaniu i infrastrukturze. Zarządcy przystąpili do usunięcia braków. Ich działania polegały m.in. na odświeżeniu oznakowania poziomego, wymianie lub czyszczeniu znaków, uzupełnieniu oznakowania czy przycięciu roślinności.

W tym tygodniu do służby bezpośrednio na drodze są kierowane możliwie maksymalne siły ruchu drogowego i prewencji ze szczególnym uwzględnieniem dróg prowadzących do szkół i placówek oświatowych oraz wytypowanych przejść dla pieszych. Policjanci obejmują nadzorem główne ciągi komunikacyjne i skrzyżowania w obrębie placówek oświatowych. Natomiast autobusy przewożące dzieci i młodzież do szkół będą poddawane kontroli stanu technicznego, badana też będzie trzeźwość kierujących i posiadane przez nich uprawnienia.

Do szkół i w ich okolice ruszyli także szczecińscy strażnicy miejscy. Ich działania również zaplanowano na ten tydzień.

– Strażnicy zwracają uwagę na to, jak zachowują się opiekunowie przywożący swoje pociechy do szkoły, z uwzględnieniem prawidłowego parkowania, postoju i innych zasad z zakresu ruchu drogowego. Kontrolowane będą przejścia dla pieszych w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców miasta. Wszystko po to, aby utrwalić uczniom zasady prawidłowego poruszania się w mieście, które podczas wakacyjnego odpoczynku mogły nieco wylecieć z ich głów – tłumaczy Joanna Wojtach, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Szczecinie.

Strażniczki z Referatu Profilaktyki będą o tym wszystkim przypominać także na spotkaniach bezpośrednio w placówkach oświatowych. Od wielu lat dla strażniczek szkolnych wrzesień to miesiąc intensywnych działań zarówno wokół szkół, jak i w samych placówkach. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI