Oby nie dwie zmiany. W Policach też mobilizacja przed rekrutacją

W tym roku polickie szkoły podstawowe, prowadzone przez samorząd gminny, kończy 528 uczniów. To o ponad 80 więcej niż przed rokiem. Wielu zapewne będzie startowało w rekrutacji do szczecińskich szkół średnich. Ale i policki Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza (zwany Białą Szkołą) spodziewa się, że kandydatów będzie miał sporo więcej. Przygotowuje się do tego.

W „Białej" w tym roku ma powstać 14 klas pierwszych w szkole ponadpodstawowej.

- To cztery oddziały więcej niż dotychczas - zapowiada Mateusz Frąckowiak, koordynator ds. informacji w powiecie polickim.

To oznacza, że dyrekcja szkoły i zarząd powiatu muszą myśleć o powiększeniu swojej bazy lokalowej. Zwłaszcza że o miejsce w tej szkole ubiegają się także uczniowie z innych gmin naszego województwa, a nawet kraju (funkcjonuje tu bowiem m.in. Szkoła Mistrzostwa Sportowego - piłka siatkowa dziewcząt i chłopców), sama ma też u siebie dwa oddziały na poziomie ósmych klas, z których część uczniów zapewne także zechce kontynuować naukę w tym miejscu.

- Dokonywane są zmiany przeznaczenia dotychczasowych mieszkań służbowych na sale

