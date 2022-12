Bezdomni nie chcą pomocy

Ostatnie mrozy postawiły na nogi w Zachodniopomorskiem służby czujące odpowiedzialność za los osób bezdomnych. W teren ruszyli policjanci i funkcjonariusze straży gminnych.

W Koszalinie patrolowane były miejsca, w których gromadzą się osoby mieszkające „pod chmurką”. Sprawdzane są między innymi ogrody działkowe i pustostany.

Osobom potrzebującym oferowana jest pomoc. Rozdawana jest ciepła odzież i proponowany transport do schroniska. Prawda jest jednak taka, że najczęściej odmawiają one przyjęcia wsparcia, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, jakie niesie ze sobą zimna aura. Powodem jest najczęściej alkohol. Jak wiadomo, warunkiem przyjęcia kogoś do noclegowni jest jego trzeźwość. Zazwyczaj nie idzie ona w parze z bezdomnością i trudno ją wyegzekwować.

Z podobnymi jak w Koszalinie problemami stykają się niemal każdego dnia strażnicy miejscy z Kołobrzegu. Oni także odwiedzają bezdomnych w miejscach ich koczowania. Kilka dni temu w Ustroniu Morskim dzielnicowi z tamtejszego posterunku policji wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajrzeli do miejsc, w których bezdomni starają się przetrwać mrozy. Odwiedzono między innymi wykonane przez nich prowizoryczne osłony z desek i koców. Oferowano ciepłe posiłki, pomoc medyczną i wskazywano, gdzie można znaleźć tymczasowe ogrzewane miejsca noclegowe.

– Niestety bezdomni zazwyczaj odmawiają przyjęcia pomocy. Warunkiem jej uzyskania jest bowiem trzeźwość – przyznają mundurowi, apelując o zgłaszanie im miejsc przebywania takich osób. ©℗

(pw)