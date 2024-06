Bez spalin i po cichu wciąga pety, puszki, liście..

Na Starym Mieście pracują dwa odkurzacze. Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

Można go spotkać w 80 krajach na całym świecie. W Polsce również. Jest też w Szczecinie. O czym mowa? O elektrycznym odkurzaczu do sprzątania miejskich chodników, skwerów, ulic. My spotkaliśmy go na placu Orła Białego.

O czystość w tym rejonie miasta dba spółka NiOL.

– Odkurzacz nazywa się Glutton 2411 Electric i pochodzi z Belgii – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy NiOL. – Potrafi usuwać wszelkie odpady jakie spotka na swojej drodze – pety, puszki, butelki, zwierzęce odchody czy liście.

NiOL ma cztery takie odkurzacze. Dwa pracują na Starym Mieście, a kolejne dwa obsługują odnowioną część alei Wojska Polskiego. – Jego obsługa jest bardzo łatwa – mówi Krzysztof Pietrzak, operator odkurzacza ze spółki NiOL.

Odkurzacz ma napęd elektryczny i zasilany jest bateriami. Na jednym ładowaniu pracuje do 7 godzin. Charakteryzuje go bezemisyjność – posiada napęd w przód i tył. W ciągu dnia pracy potrafi śmieciami zapełnić 120-litrowy pojemnik umieszczony z tylu miejskiego odkurzacza. ©℗

(żuk)