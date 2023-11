Ruszył program „Dobry posiłek w szpitalu”

W Zachodniopomorskiem do programu „Dobry posiłek” przystąpiły już 23 szpitale. Pozostałe mogą to jeszcze zrobić, bo czas na składanie wniosków jest do 15 grudnia. Fot. Ryszard PAKIESER

Pacjenci zachodniopomorskich szpitali mogą liczyć na więcej warzyw i owoców w serwowanych daniach, produkty lepszej jakości, a nawet na dodatkowy posiłek. Do tego mają mieć możliwość korzystania z porad dietetycznych. Ruszył pilotaż programu „Dobry posiłek w szpitalu". W Zachodniopomorskiem przystąpiły już do niego 23 placówki. Dostaną 25,62 zł na całodzienne wyżywienie pacjenta i zapewnienie mu porady żywieniowej.

Celem tego programu pilotażowego jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia pacjentów. Szpitale, które przystępują do tego pilotażu, muszą m.in. codziennie (w dni robocze) publikować na swojej stronie internetowej zdjęcia co najmniej dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych diet z danego dnia wraz z odniesieniem do pozycji z jadłospisu; opracowywać jadłospisy na co najmniej 7 dni, a także publikować je na swojej stronie; zapewnić regularność posiłków, w tym to, że przerwa pomiędzy posiłkami nie będzie dłuższa niż 12 godzin. Osoba planująca dietę ma też udzielać pacjentom porad żywieniowych.

W

...