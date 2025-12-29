Bez dziur i wyrw. Nowa alejka w Parku Batorego w Stargardzie już gotowa

Już nie ma nierówności i wyrw. Spacer jest teraz zdecydowanie przyjemniejszy. Fot. Wioletta Mordasiewicz

Mieszkańcy Stargardu mogą już korzystać z nowej, wyremontowanej alejki w Parku Batorego. Inwestycja obejmująca ponad 450 metrów komfortowej nawierzchni kosztowała miasto ponad 230 tys. zł.

REKLAMA

Modernizacja wpłynęła nie tylko na poprawę wygody spacerowiczów, ale również znacząco podniosła estetykę całego parku. Zdegradowana wcześniej alejka została wyrównana, a następnie pokryto ją kilkucentymetrową warstwą ścieralną, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Prace remontowe na głównej alei w Parku Batorego wykonała firma Strabag z Pruszkowa, specjalizująca się w tego typu inwestycjach. Dzięki zakończonemu remontowi mieszkańcy mogą teraz w pełni cieszyć się komfortowymi spacerami w odnowionej przestrzeni zielonej Stargardu.©℗

(w)

REKLAMA