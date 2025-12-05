Piątek, 05 grudnia 2025 r. 
Będzie Primark w Szczecinie

Data publikacji: 05 grudnia 2025 r. 11:19
Ostatnia aktualizacja: 05 grudnia 2025 r. 12:36
W ciągu dwóch najbliższych lat w Szczecinie i Koszalinie maja powstać sklepy sieci Primark. Fot. PRIMARK  

Są plany otwarcia dwóch sklepów sieci Primark - w Szczecinie i Koszalinie. Wiadomo, w jakich lokalizacjach.

Szczeciński Primark ma powstać w Kaskadzie, koszaliński - w Forum. Właściciel chce otworzyć je najpóźniej do końca 2027 roku.

Ta popularna sieć sklepów z odzieżą, kosmetykami, artykułami domowymi szybko rozwija się w Polsce. Obecnie ma tu 8 sklepów. W piątek otwarto punkt w Lublinie, ale w planach są kolejne lokalizacje na terenie całego kraju. W ciągu najbliższych dwóch lat Primark otworzy w Polsce cztery kolejne sklepy. Oprócz lokalizacji w Szczecinie i Koszalinie, planowane są otwarcia w Atrium Biała w Białymstoku oraz w Promenadzie w Warszawie. 

Primark został założony w Irlandii w 1969 roku, dziś jest  międzynarodowym detalistą odzieżowym, który zatrudnia ponad 80 000 pracowników w 17 krajach w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Ma ponad 460 sklepów na całym świecie.

(K)

