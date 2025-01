Będą dwa kolejne pojazdy do kontroli w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie

Dwa Volkswageny up! wyposażone w system CityScanner kontrolują opłaty za postój w SPP. Ogłoszono przetarg na dostawę dwóch kolejnych systemów mobilnej kontroli opłat SPP. Fot. Ryszard PSKIESER

Spółka NiOL ogłosiła przetarg na dostawę dwóch systemów mobilnej kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Obecnie po ulicach miasta jeżdżą dwa takie samochody. Jeden pojazd e-kontroli zastępuje pracę 12 kontrolerów pieszych.

Pierwszy samochód e-kontroli wyposażony w kamery do skanowania tablic rejestracyjnych rozpoczął pracę w szczecińskiej SPP w 2022 roku, kosztował 733 tys. zł. Rok później spółka NiOL zakupiła drugi taki sam system za 560 tys. zł. Dostawcą obu systemów była firma MCX Pro z Warszawy.



Pojazdy przemierzają ulice SPP. Zamontowane na dachu kamery skanują numery rejestracyjne i przekazują je do bazy danych, gdzie znajdują się informacje o pojazdach uprawnionych do parkowania w strefie (czyli z wniesioną opłatą, wykupionym abonamentem albo ryczałtem). System automatycznie weryfikuje, czy mijane pojazdy mają opłacony postój. By nie dopuścić do sytuacji, kiedy opłata dodatkowa nałożona zostanie na kierowcę, który dopiero zaparkował i jest w drodze do parkomatu, kontrola jest wykonywana dwukrotnie w kilkuminutowym odstępie czasu. Właściciele pojazdów, które nie przeszły pomyślnie e-kontroli, zawiadomienia o opłacie dodatkowej otrzymują pocztą.

- Jeden pojazd e-kontroli zastępuje pracę 12 kontrolerów pieszych - informuje Wojciech Jachim, rzecznik NiOL. - Celem wprowadzenia kontroli mobilnej jest zwiększenie skuteczności nadzoru nad wnoszeniem opłat za postój w SPP.

Samochody kontroli mobilnej jeżdżą już po ulicach Warszawy, Gdańska, Gdyni, Lublina, Katowic i Wrocławia.

Ogłoszony przetarg obejmuje dostawę, uruchomienie i wdrożenie dwóch systemów do e-kontroli pojazdów wraz z systemem zarządzania e-kontrolą i usługą utrzymania. Termin składania ofert -28 lutego 2025. Czas na realizację zamówienia to maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy. (K)