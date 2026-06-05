Badania wody w Odrze nie wykazały tzw. złotej algi

Fot. Dariusz Gorajski/archiwum

Analiza próbek wody z Odry i jeziora Dąbie nie wykazały obecności Prymnesium cf. parvum, czyli tzw. złotej algi, która spowodowała katastrofę ekologiczną na rzece w 2022 r. – poinformował w piątek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.

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WIOŚ przekazał w piątek uzupełniony komunikat dotyczący wyników badań wody w Odrze i jeziorze Dąbie w Szczecinie. Próbki pobrane 2 czerwca w trzech lokalizacjach wykazały wysokie zasolenie i niski poziom tlenu. Te informacje podano w środę. Pełna analiza, przedstawiona w piątek, wykazała, że przyczyną śnięcia ryb i innych organizmów wodnych nie jest tzw. złota alga.

– Zgodnie z procedurą monitorowania interwencyjnego Prymnesium parvum zostały pobrane próbki wody w trzech lokalizacjach: Bulwar Piastowski, Kanał Zielony, Port Jachtowy Marina Dąbie. Analiza wyników badań próbek wody pobranych z ww. miejsc nie wykazała obecności „złotej algi” w żadnym z nich – poinformował rzecznik prasowy WIOŚ w Szczecinie Michał Ruczyński.

Rzecznik dodał, że badania fitoplanktonu wykazały dominujący udział zielenic w próbce pobranej z Kanału Zielonego oraz dominujący udział kryptofitów, wskazujący na możliwy proces eutrofizacji (przeżyźnienia) w próbce pobranej z jeziora Dąbie. W próbce pobranej przy Bulwarze Piastowskim nie stwierdzono dominanta.

– Analiza badań pod kątem substancji biogennych, związków azotu i fosforu, wykazała ich wysoki poziom, przy czym najwyższy w wodach jeziora Dąbie – przekazał Ruczyński. – Są to warunki sprzyjające dla rozwoju glonów i innych drobnych organizmów wodnych. Ma to znaczenie w kontekście ryb, ponieważ intensywny rozwój fitoplanktonu prowadzi do zaburzeń tlenowych w wodzie – wyjaśnił.

W komunikatach WIOŚ podkreślono, że obserwowane od poprzedniego weekendu na Odrze w okolicach Szczecina śnięcie ryb i mięczaków spowodowane jest m.in. wysokim zasoleniem. Brak opadów, niskie stany wód, wysokie temperatury spowodowały pogorszenie parametrów wody.

Rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (Wody Polskie) Marek Synowiecki w rozmowie z PAP podkreślił, że obniżenie poziomu tlenu w wodzie spowodowane jest także przez zjawisko „umiarkowanej cofki” (wpychanie wody morskiej przez północny wiatr), a także wody opadowe „dość mocno zanieczyszczone”.

– Przyducha w Odrze to nagły spadek tlenu, ale chcę podkreślić, że ona nie ma charakteru masowego, tylko lokalny, ograniczony do odcinków szczecińskiego węzła wodnego w obrębie miasta i niektórych odcinków Regalicy (Odry Wschodniej). Gwałtowne spadki tlenu odnotowujemy w lokalnych zastoiskach i na odcinku miejskim – zaznaczył Synowiecki.

Rzecznik poinformował, że od soboty (30 maja) akweny monitoruje specjalna jednostka Wód Polskich.

– Patrolujemy okolice Kanału Zielonego, Odry Zachodniej, Trasy Zamkowej, a także Regalicy. Prowadzimy też codzienne pomiary tlenu w wodzie. Dyżury będą kontynuowane w przedłużony czerwcowy weekend, czyli 4-7 czerwca – zapowiedział Synowiecki.

Rzecznik Wód Polskich w Szczecinie zapewnił, że służby reagują na wszystkie zgłoszenia od wędkarzy i mieszkańców nadodrzańskich terenów. – Widok martwych ryb i skorupiaków powoduje emocje i spekulacje, a chcielibyśmy uniknąć paniki. Nie jest to zjawisko masowe i nie ma nic wspólnego z algami lub jakąś inną domniemaną katastrofą ekologiczną – stwierdził Synowiecki.

Potwierdziły to badania wody przeprowadzone przez WIOŚ z udziałem specjalistów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przeprowadzono je według procedury monitorowania interwencyjnego tzw. złotej algi, wdrożoną po katastrofie ekologicznej na Odrze w 2022 r. Cztery lata temu, w lipcu i sierpniu, obserwowane masowe śnięcie ryb, mięczaków, skorupiaków. Z rzeki wyławiano dziesiątki ton płoci, okoni, karpiowatych itd.

Badania próbek pobranych we wtorek (2 czerwca) obejmowały m.in.: odczyn pH, przewodność, tlen rozpuszczony, nasycenie tlenem, azot ogólny, azot Kjeldahla, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, chlorki oraz fitoplankton pod kątem Prymnesium cf. parvum. Analizy potwierdziły, że warunki wodne są trudne.

Temperatura wody w Odrze przy Bulwarze Piastowskim w centrum Szczecina wynosiła: 21,9 st. C., badanie tlenu rozpuszczonego wykazało 1,76 mg/l (warunki bytowania ryb to min. 4 mg/l), nasycenie tlenem: 20,3 proc. (stan poniżej 50 proc. oznacza zagrożenie dla organizmów wodnych, ryzyko tzw. przyduchy), przewodność: 1373 µS/cm, pH: 6,99 (norma to 6 – 8,5).

Badania próbek pobranych w Kanale Zielonym wykazały: temp. wody: 21,9 st. C., tlen rozpuszczony: 1,93 mg/l, nasycenie tlenem: 22 proc., przewodność: 1378 µS/cm, pH: 7,02. Znacznie lepsze parametry miała woda w porcie jachtowym na jeziorze Dąbie u ujścia Odry.

– Podczas oględzin przy Bulwarze Piastowskim stwierdzono obecność licznych martwych mięczaków oraz pojedynczych śniętych ryb małych rozmiarów. W Kanale Zielonym stwierdzono obecność licznych śniętych ryb małych rozmiarów, zgromadzonych w roślinności wodnej – podsumował Ruczyński. (PAP)

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