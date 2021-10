Na ul. Wawrzyniaka na wysokości ul. Królowej Korony Polskiej doszło dziś do awarii wodociągu. Na miejscu są już pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W związku z koniecznością naprawy zajęty został jeden pas ruchu. Do czasu usunięcia awarii kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Samochody jadące od strony al. Bohaterów Warszawy do al. Wojska Polskiego kierowane są w ul. Królowej Korony Polskiej. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w tym miejscu.

(rj)