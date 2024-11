Awaria kart płatniczych. Ludzie porzucali zakupy…

W środę między innymi w sklepach sieci Lidl czytniki nie obsługiwały kart płatniczych. Klienci przyzwyczajeni do płacenia kartami, bez gotówki w kieszeniach, porzucali zakupy, inni pośpiesznie szukali bankomatów. Fot. Karol Ciepliński

W środę w Szczecinie, podobnie jak w całej Polsce, nie można było płacić kartami bankowymi między innymi w sklepach Lidla i Auchan. Okazało się, że awaria dotyczy kart płatniczych.

W Polsce większość kart płatniczych to karty VISA lub Mastercard. Kłopoty z płaceniem mieli głównie klienci używający tych pierwszych. Okazuje się jednak, że na przykład w sieci Lidla w Szczecinie klienci w ogóle nie mogli płacić kartami bankowymi, gdyż po awarii kasy przyjmowały wyłącznie gotówkę.

- Awaria rozpoczęła się dosłownie na moich oczach - opowiada jeden z klientów, któremu jednak nie udało się zrobić zakupów, gdyż nie miał przy sobie gotówki. - Stałem już w kolejce do kasy w Lidlu przy Bramie Portowej w Szczecinie, kiedy klientce stojącej przede mną odmówiono obsługi, gdyż czytnik kart płatniczych po prostu nie działał. Starszą panią odesłano do pobliskiego bankomatu. Chwilę później kasjerka wezwała kierowniczkę sklepu, która rozłożyła bezradnie ręce i oznajmiła klientom, że obsługa będzie tylko gotówkowa. Ludzie pośpiesznie porzucali zakupy, zostawiali koszyki wypełnione artykułami, inni szukali w portfelach pieniędzy. Ci, którzy mieli więcej czasu, szukali bankomatu. Po kilku minutach kolejki do kas były kilkukrotnie dłuższe niż przed awarią.

Podobna niespodzianka spotkała klientów sieci Auchan. Nie wszędzie jednak czytniki odrzucały płatności kartami. Działały one w sklepach Społem na przykład, czy w kolekturach Lotto. Tak było przynajmniej w Szczecinie.

Na portalu downdetector.pl można było znaleźć informację, że od godziny 10 zanotowano wyraźny wzrost zgłaszanych problemów z kartami wydanymi przez VISA. Większość dotyczyła problemów z płatnościami za zakupy.

(CK)