Awaria Elektrociepłowni Pomorzany. Przerwy w dostawach ciepła w Szczecinie

@Piotr

2025-02-13 11:06:09

Węgłowa pierdnęła, ale wiatrak i tak się nie obróci!Jakoś teraz nie wieje wiaterek ,a na panele śniegu naje...ło.Leć no Pioter,poodgarniaj ten zasrany śnieg, bierz wiaderko i śmignij po fazę do Niemców.Oni węglem palą , bo im się to sprawdza w praktyce.Durni ekologicznych niczym nie zastąpisz!