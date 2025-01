Usunięto awarię w Elektrociepłowni Szczecin

Fot. Dariusz Gorajski

Awaria będąca powodem wyłączenia bloku energetycznego w EC Szczecin została usunięta. Trwa rozruch bloku – przekazało w piątek biuro prasowe PGE. Do awarii doszło we wtorek wieczorem.

"Rozpoczęcie dostaw ciepła z tego bloku planowane jest dzisiaj w godzinach popołudniowych. Produkcja ciepła nadal odbywa się z kotła rezerwowego w EC Szczecin i źródeł rezerwowych wprowadzonych przez Szczecińską Energetykę Cieplną" – przekazało biuro prasowe PGE.

Podkreśliło, że "dostawy ciepła dla mieszkańców Szczecina są cały czas utrzymywane na odpowiednim poziomie".

Do awarii w Elektrociepłowni Szczecin należącej do PGE Energia Ciepła doszło we wtorek wieczorem. Jak informowała wówczas SEC, mogły wystąpić zakłócenia w dostawach ciepła i ciepłej wody w północnych rejonach lewobrzeżnej części miasta.

Biuro prasowe PGE przekazało, że w Elektrociepłowni Szczecin doszło do nieszczelności w układzie olejowym na turbozespole.

