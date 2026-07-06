Autobusy nieco inaczej. Zmiany od poniedziałku

Zapowiadane wcześniej zmiany w kursowaniu autobusów linii 53, 811 i 524 nie zostały wprowadzone 5 lipca, jak wcześniej przekazywał Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Zaczęły jednak obowiązywać od poniedziałku 6 lipca.

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Jak wyjaśnia ZDiTM, na prośbę wykonawcy prowadzącego przebudowę al. Powstańców Wielkopolskich nowa organizacja ruchu zaczęła obowiązywać od 6 lipca 2026 roku. W przypadku linii nocnej 524 zmiany zostaną wprowadzone od nocy z 6 na 7 lipca.

Zmiany są związane z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy al. Powstańców Wielkopolskich. Autobusy linii 53, 811 i 524 jadące w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska” mają kursować ulicą Orawską, al. Powstańców Wielkopolskich i Budziszyńską do przystanku „Pomorzany” i dalej bez zmian. Zlikwidowane zostają przystanki „Legnicka” oraz „Frysztacka” przy ul. Frysztackiej. W ich miejsce uruchomiono przystanki „Częstochowska” (w ciągu ul. Orawskiej za skrzyżowaniem z ul. Częstochowską, nr 29812), oraz „Frysztacka” (w ciągu al. Powstańców Wlkp. przed skrzyżowaniem z ul. Frysztacką, nr 21512).

Zmienia się również trasa autobusów jadących w kierunku Stoczni Szczecińskiej, placu Kościuszki oraz Polic. Od przystanku „Pomorzany” pojazdy pojadą ulicą Budziszyńską, al. Powstańców Wielkopolskich i Orawską do przystanku „Częstochowska”. Zlikwidowany zostanie przystanek „Ruska”, a pasażerowie mogą korzystać z nowego przystanku „Frysztacka” przy al. Powstańców Wielkopolskich.

(sag)

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