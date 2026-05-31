Atrakcje dla młodszych i starszych na festynie dominikańskim

Jest głośno, radośnie i kolorowo, czyli trwa świetna zabawa podczas odbywającego się w niedzielę tradycyjnego Festynu Dominikańskiego w Szczecinie.

Impreza jak co roku została zorganizowana w ogrodzie przy klasztorze i kościele św. Dominika w Szczecinie. Już przed południem wystartowały różnego rodzaju atrakcje dla dzieci - gry, zabawy, bańki mydlane i dmuchane zamki. Otworzyły się też stoiska z doskonałą dominikańską gastronomią, można skosztować m.in. wyśmienitego bigosu, kiełbasy z grilla czy pajdy ze smalcem przygotowanym przez ojca Tomasza, przeora dominikańskiego klasztoru w Szczecinie. Są też słodkości: wyśmienite ciasta, gofry i lody. Wśród tłumu uczestników imprezy przechadza się para kolorowo ubranych szczudlarzy. Jest też coś dla ducha - na kilku stoiskach można kupić w atrakcyjnych cenach książki o tematyce religijnej, historycznej i społecznej.

Od popołudnia sporo też się dzieje na festynowej scenie. Licytowane są vouchery do szczecińskich lokali gastronomicznych, a doskonałe standardy zagrał Fair Play Blues, zespół weteranów szczecińskiej sceny z charyzmatyczną wokalistką Barbarą Włodarczyk. Po godz. 15 na scenę wkroczyła Ośmiorniczka z dynamicznymi animacjami i zabawami dla dzieci.

Wieczorem wystąpi jeszcze chór Melofonika, a na zakończenie imprezy odbędzie się Koncert Uwielbienia.

(k)

