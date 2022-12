Asfaltowanie w alei Wojska Polskiego na finiszu

Drogowcy ze spółki Strabag finiszują z pracami przy wymianie nakładek obu jezdni w al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Do wylania warstwy ścieralnej ich nawierzchni pozostał już tylko fragment nitki od skrzyżowania z ul. Michałowskiego do toru kartingowego przed dojazdem do ronda Olszewskiego.

Regulacją wysokości znajdujących się w niej wpustów, włazów i studzienek zajmują się teraz ekipy ZWiK. Od Głębokiego do skrzyżowania z ul. Jarzyńskiego wykonane zostało już także malowanie na biało skrajni obu jezdni, linii rozdziału pasów ruchu i zebr w rejonach przejść dla pieszych, podobnie jak na odcinkach od wysokości skweru Badetki do pl. Szarych Szeregów w obu kierunkach. Przy okazji tego zadania dokonano miejscowych wymian wykruszonych krawężników i tam, gdzie stan przejazdów przez torowisko dla tramwajów tego już wymagał, ułożone zostały nowe betonowe profile wypełniające międzytorza, które poprawiły komfort kierowców. ©℗

(M)