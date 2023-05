Asfaltowanie i utrudnienia w Szczecinie

Okolice Bramy Portowej i pl. Zwycięstwa korkują się od kilku tygodni. Obecnie trwa asfaltowanie, które tylko potęguje zatory. Za kilka dni kierowcy powinni zauważyć różnicę. Fot. Dariusz GORAJSKI

Od niedzieli trwa asfaltowanie ulic wokół Bramy Portowej i pl. Zwycięstwa w Szczecinie. Centrum miasta i bez tego od kilku tygodni było zablokowane. Utrudnienia mogą potrwać do środy.

– Prace polegać będą na wykonywaniu warstw bitumicznych nawierzchni do warstwy wiążącej włącznie. Kolejno po sobie będą wykonywane warstwy bitumiczne na wewnętrznym oraz zewnętrznym pasie ruchu na jezdni wokół pl. Zwycięstwa – tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. – Konstrukcja nawierzchni zostanie dodatkowo wzmocniona siatką, która stabilizuje nawierzchnię bitumiczną i redukuje pęknięcia i naprężenia powierzchniowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu konstrukcja nawierzchni jezdni jest bardziej wytrzymała, przez co w dłuższej perspektywie czasowej zredukowane są koszty napraw.

To jednak efekt, który kierowcy odczują po zakończeniu prac. A te mają potrwać do środy. Zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy obejmuje wykonanie warstw bitumicznych na wewnętrznym pasie jezdni wokół pl. Zwycięstwa, drugi – wykonanie warstw bitumicznych na zewnętrznym pasie jezdni wokół pl. Zwycięstwa. Prace będą prowadzone nieprzerwanie do środy 24 maja w systemie trzyzmianowym.

– Ma to na celu zminimalizowanie uciążliwości w ruchu drogowym – tłumaczy Piotr Zieliński. – W trakcie prowadzenia robót w zależności od potrzeb może być wprowadzone ręczne kierowanie ruchem.

Niestety, uciążliwości nie udało się uniknąć, a kierowanie ruchem też niewiele pomaga. W niedzielę wczesnym popołudniem prace nie były mocno uciążliwe, ale i ruch był niewielki. Korki nie tworzyły się, mimo ograniczenia do jednego pasa ruchu. W poniedziałkowy poranek okolice Bramy Portowej się już korkowały, a po południu zatory rosły z każdą minutą. Kierowcy muszą się przygotować na kłopoty przynajmniej do środy. Korki tworzą się od pl. Rodła i nowego ronda w ul. Energetyków.

Zakres prac w tej części miasta obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ul. Krzywoustego w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo-autobusowych. Powstanie nowy przystanek na pl. Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i ul. Krzywoustego w kierunku pl. Kościuszki. Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko połowa to koszt przebudowy pl. Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

ToT