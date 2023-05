Korki przy Bramie Portowej. Przez 3 dni będzie gorzej

Brama Portowa korkuje się praktycznie każdego dnia. Od niedzieli będzie jeszcze gorzej - rozpoczyna się asfaltowanie, które potrwa do środy. Fot. Tomasz TOKARZEWSKI

Centrum Szczecina od kilku tygodni stoi. Z powodu przebudowy w rejonie pl. Zwycięstwa i Bramy Portowej auta blokują się nawzajem nie tylko w godzinach szczytu. W najbliższych dniach będzie tylko gorzej - w niedzielę (21 maja) rozpoczną się prace związane z budową nawierzchni nowej jezdni. Dla wykonawcy będzie to wyścig z czasem.

- Prace polegać będą na wykonywaniu warstw bitumicznych nawierzchni do warstwy wiążącej włącznie. Kolejno po sobie będą wykonywane warstwy bitumiczne na wewnętrznym oraz zewnętrznym pasie ruchu na jezdni wokół pl. Zwycięstwa - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Konstrukcja nawierzchni zostanie dodatkowo wzmocniona siatką, która stabilizuje nawierzchnię bitumiczną i redukuje pęknięcia i naprężenia powierzchniowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu, konstrukcja nawierzchnia jezdni jest bardziej wytrzymała, przez co w dłuższej perspektywie czasowej, zredukowane są koszty napraw.

To jednak efekt, który kierowcy odczują po zakończeniu prac. A te mają się rozpocząć w niedzielny poranek i potrwać do środy. ZOstały podzielone na dwa etapy. Pierwszy obejmuje wykonanie warstw bitumicznych na wewnętrznym pasie jezdni wokół pl. Zwycięstwa, drugi - wykonanie warstw bitumicznych na zewnętrznym pasie jezdni wokół Placu Zwycięstwa. Prace będą prowadzone nieprzerwanie do środy, 24 maja w systemie trzyzmianowym.

- Ma to na celu zminimalizowanie uciążliwości w ruchu drogowym - tłumaczy Piotr Zieliński. - W trakcie prowadzenia robót w zależności od potrzeb może być wprowadzone ręczne kierowanie ruchem.

Zakres prac w tej części miasta obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ul. Krzywoustego w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo–autobusowych. Powstanie nowy przystanek na pl. Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i ul. Krzywoustego w kierunku pl. Kościuszki. Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj realizowana jest w powiązaniu z przebudową śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego blisko połowa to koszt przebudowy pl. Zwycięstwa. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.

ToT