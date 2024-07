„Archeolodzy śmierci” w Żelewie

Prace wykopaliskowe nad jeziorem Miedwie w Żelewie. Fot. UM

W Żelewie nad jeziorem Miedwie trwają prace wykopaliskowe z udziałem młodych archeologów z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ze Stanów Zjednoczonych, Australii i Kanady.

Od końca czerwca br. trwa drugi sezon prac wykopaliskowych w Żelewie prowadzonych pod kierunkiem dr Katarzyny Ślusarskiej z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Za sprawą podpisanego w maju br. listu intencyjnego o współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z Fundacją Slavia Project, praktyki odbywają nie tylko studenci z Katedry Archeologii Instytutu Historycznego US, ale także młodzi archeolodzy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, jako uczestnicy Slavia Field School for Mortuary Archaeology. Trzecim partnerem tej współpracy jest kalifornijska uczelnia Cal Poly Humboldt.

– Dla mnie jest to kolejny sezon współpracy z fundacją Slavia, która trwa już wiele lat i którą bardzo sobie cenię. Dla Katedry archeologii jest to bardzo ważny element naszego projektu, który składa się z dwóch części. Pierwszy to są badania wykopaliskowe cmentarzyska średniowiecznego w Żelewie, a drugi element jest edukacyjny. I tu z pomocą przychodzi fundacja Slavia. Szkolimy przyszłych adeptów archeologii w najlepszych praktykach dotyczących badań cmentarzysk i archeologii funeralnej, czyli archeologii śmierci – przyznaje dr Katarzyna Ślusarska.

Fundacja Slavia jest organizacją non-profit, której celem jest promocja dziedzictwa kulturowego Polski za granicą i wspieranie badań archeologicznych w Polsce.

