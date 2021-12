Apel polityków PO przed sylwestrem. Karma dla zwierzaka zamiast fajerwerków

Przed szczecińskim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy al. Wojska Polskiego zachodniopomorscy działacze Platformy Obywatelskiej na czele z Olgierdem Geblewiczem, marszałkiem województwa, apelowali do miłośników hucznego żegnania starego i witania nowego roku, by powstrzymali się od odpalania fajerwerków i rac podczas zabaw sylwestrowych. I zachęcali, by w ten sposób zaoszczędzone pieniądze przeznaczyli na zakup karmy dla czworonożnych podopiecznych takich jak ta placówek w całym regionie.

– Od lat nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy i na całym świecie popularne jest obchodzenie sylwestra bardzo głośne i bardzo huczne. My chcemy zaapelować dzisiaj do naszych wszystkich mieszkańców, by w ramach akcji pod hasłem „Pomorze Zachodnie nie strzela” te niemałe w końcu pieniądze, które co roku wydają na fajerwerki i w szczególności na petardy wybuchowe, przeznaczyli na zwierzaki, na pomoc dla nich – mówił Olgierd Geblewicz.

Marszałek jednocześnie podkreślał, przywołując wyniki badań, że zwierzęta, a szczególnie psy, choć nie tylko one, bo także koty, jak i ptaki, są często ofiarami ludzkiej bezmyślności. Tego, że w ten ostatni dzień w roku bardzo chcemy być wyjątkowo hałaśliwi.

– Nie mamy polskich badań, ale chociażby włoscy naukowcy przeanalizowali temat i stwierdzili, że średniorocznie w trakcie tego typu hucznych zabaw sylwestrowych ginie nawet 50 tysięcy zwierząt. I paradoksalnie w zdecydowanej większości są to ptaki, o czym mówi się znacznie mniej, ale ofiarami tej naszej nieodpowiedzialności bardzo często są psy i koty – dodał Olgierd Geblewicz. – Dlatego chcemy namówić wszystkich w naszym regionie: niech będzie pięknie, niech będzie sympatycznie, niech będzie miło, ale niekoniecznie głośno.

– To jest akcja, w którą włączyliśmy się w dużym gronie i chcemy pokazać, że ten czas można spędzać w sposób, który będzie przyjazny naszemu otoczeniu, a zwłaszcza właśnie zwierzętom. I że wcale nie trzeba wydawać pieniędzy na fajerwerki, ale przekazać je na szczytny cel, bo są zwierzaki, które tego potrzebują – podsumował poseł Arkadiusz Marchewka.

Politycy PO liczą, że ich przykład podziała mobilizująco na innych, zmienią swoje dotychczasowe preferencje zakupowe sylwestrowo-noworoczne, dołączając do ofiarodawców, którzy pomagają czworonożnym braciom mniejszym. Pracownikom szczecińskiego schroniska przekazali we wtorek kartony z zakupionymi przez siebie 400 puszkami karmy. ©℗

(MIR)