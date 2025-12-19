Alarm dla... treningu. Zgłoś, jeśli było za cicho

Fot. UM Szczecin

W najbliższy piątek, 19 grudnia, w godz. 17-18, na terenie Szczecina odbędzie się trening ostrzegania i alarmowania mieszkańców. Ćwiczenia są związane z zakończeniem kolejnego etapu rozbudowy miejskiego systemu ostrzegania.

REKLAMA

W trakcie treningu trzykrotnie, co 10 minut zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syreny alarmowej trwający 1 minutę. Włączenie syren zostanie poprzedzone krótkim komunikatem głosowym. Będzie to wyłącznie alarm ćwiczebny – nie oznacza zagrożenia i nie wymaga żadnych działań.

Celem treningu jest sprawdzenie działania systemu oraz określenie rejonów miasta, w których sygnały są najsłabiej słyszalne. W związku z tym Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności prosi mieszkańców o przekazywanie na adres email: syreny@um.szczecin.pl informacji o poziomie słyszalności sygnału bądź jej braku, ze wskazaniem konkretnej lokalizacji (nazwy ulicy z numerem). Wiadomości można przesyłać do 23 grudnia br.

Informacje od mieszkańców pozwolą na określenie rejonów miasta, w których należy zwiększyć liczbę syren alarmowych w kolejnych latach. Na podstawie takich zgłoszeń w tym roku zainstalowano 11 nowych syren (m.in.: na Bezrzeczu, Wyspie Puckiej czy w Zdunowie). Kosztowały one łącznie 709 tys. zł. Po tej rozbudowie cały system składa się obecnie z 71 syren.

(k)

REKLAMA