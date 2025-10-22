Testy syren alarmowych w miastach regionu

Fot. archiwum

W środę do godziny 14.00 w kilku miastach województwa zachodniopomorskiego zostanie przeprowadzony test sygnału syren alarmowych. Komenda Wojewódzka PSP poinformowała, że to rutynowe działania i mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań.

O testach systemu ostrzegania w godzinach 9.00-14.00 poinformował w środę rano oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Działanie to związane jest z rozbudową systemu alarmowania i ostrzegania. Syreny zostaną uruchomione w celach testowych m.in. w Stargardzie, Gryfinie, Goleniowie, Gryficach i w Nowogardzie – zapowiedział Schacht.

Zaapelował o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań związanych z sygnałem.

Zapewnił, że nie ma powodów do niepokoju, a próbne alarmy to rutynowa procedura sprawdzająca działanie systemu.

