Uwaga: bardzo złe powietrze nad Szczecinem. Ostrzeżenia także dla innych powiatów regionu

Wysokie, zagrażające zdrowiu stężenia pyłów zawieszonych MP10 są odpowiedzialne za ataki kaszlu, świszczący oddech, ostre zapalenie oskrzeli. Pośrednio wpływają również na zwiększenie ryzyka zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Natomiast jeszcze groźniejszy jest przenikający do krwioobiegu i osadzający się w tkankach MP2,5. Wpływa na nasilenie objawów astmy, osłabienie czynności płuc, pośrednio może także doprowadzać do nowotworów płuc, gardła i krtani. Narażenie na przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń tego pyłu może prowadzić do nasilenia objawów chorób układu krążenia, zaburzeń rytmu serca, miażdżycy.

Pyły zawieszone - MP 10 oraz PM 2,5 mogą zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, np. benzo(a)piren), rakotwórcze metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Ich cząstki mogą docierać do górnych dróg oddechowych oraz płuc. Natomiast cząstko MP2,5 - także przenikać do krwi.

Komentarze

Stokrotka 2024-04-01 19:42:58 Nowy rząd wysłać w kosmos Pozabierać im pieniądze Niech żyją za pensje skromnych ludzi. Zobaczymy ile pożyją. Nadawali obcym pieniądze na prawo i lewo. Mowa o Ukraińcach . Tylko to my Polacy jesteśmy ważni nie jakaś ukraina . Rząd diabła wart.

Zirytowany Czytelnik 2024-04-01 18:31:16 Trują nas AZOTY trują nas FOSFANY... a prezydent Krzystek i Marszałek Geblewicz mają to w d... ile jeszcze???? Najlepiej zwalić na pył z nad Sahary! Tragedia! Ile teraz dzieci choruje?! To jakiś skandal! Włodarze Weźcie się do roboty! Zróbcie coś z tym! Czas na kontrolę FOSFANÓW!!!

Stargardzianka 2024-04-01 15:36:33 Tutaj też i w drodze do Szczecina, Kobylanka i Morzyszyn też. Co jest grane, gdzie ostrzeżenia RCB? Święta spędzone na śmiertelnyn spacerze? Co jest przyczyną? Gdzie są służby?

@Paweł 2024-04-01 14:14:33 Wytrzymaj! Unia Europejska robi wszystko, żeby Europę pozbawić przemysłu. Wkrótce będziesz miał lepiej. Musisz tylko nadal być euroentuzjastą i w czerwcu głosować nadal na tych, co do tej pory. Absolutnie nie na Konfederację.

Polimery 2024-04-01 08:14:15 I po co nam były te całe polimery? Żeby nas zatruwać.

NicK 2024-04-01 08:09:46 Jak przy wietrze z północnego wschodu, zanieczyszczenia z Schwedt mogą znaleźć się w Szczecinie ?

Przesocin 2024-04-01 07:18:15 Fosfan na 100

Paweł 2024-04-01 06:38:31 Śmierdzi w całym Szczecinie ale bohaterscy inspektorzy WIOŚ znajdą znowu dwie ulice na których smrodu nie wykryją. WIOŚ znowu w komunikacie przekaże, że dokonano pomiarów które nic nie wykryły. Napiszcie raz jakim sprzętem te pomiary wykonujecie. Fosfan od lat truje mieszkańców i od lat robi to za zgodą lokalnych władz. Do tego komentarze najemników, że to dym z papierosów i psie kupy. Państwo Dziennikarze! Odwagi!

Policzanin 2024-04-01 00:16:04 W Policach między godz. 11 a 13 było biało jak w czasie mgły więc nie tylko Szczecin!!!

P.S. 2024-03-31 22:04:19 Jakbym dostała jakiś SMS z ostrzeżeniem to moje dziecko siedziało by w domu... a tak 9 latek spędził prawie cały dzień na placu zabaw. Już pomijam.fakt, że okna w domu pootwierane miał pewnie cały szczecin.

@Mada 2024-03-31 19:41:47 Też mnie to ciekawi. Jakoś nowy rząd się nie kwapi do informowania obywateli.

@Bez ognia nie ma dy 2024-03-31 19:01:03 Jak przestaniesz czuć ten zapach, to przestaniesz też czuć ciepło w swoim mieszkaniu. Ciekawe czy wtedy będziesz zadowolony?

Mada 2024-03-31 18:54:16 Dlaczego nie są rozsyłane alerty sms?? Nie każdy czyta wiadomości w necie...

CES 2024-03-31 18:12:39 Węglowe źródła Pomorzan jak nic i różana

Xxx 2024-03-31 17:59:18 Ale kto lub co za to odpowiada tego nie napisali!!!:-(

Bez ognia nie ma dym 2024-03-31 16:44:19 Ciepłownia Pomorzany do tego się przyczynia. W całej dzielnicy czuć zapach dymu ze spalania węgla przy bezwietrznej pogodzie.

Police, 2024-03-31 16:22:27 czy niemce?

Kochane pupilki. 2024-03-31 16:08:38 Kilka dni suchego powietrza i psie odchody pylą na potęgę. Samo zdrowie!

gosc 2024-03-31 15:30:55 A do tego smierdziele tytoniowe ponad 150 tysiecy w calym miescie palaczy ktorzy truja siebie i innych biernie np na przystankach komunikacji miejskiej mimo ze jest zakaz palenia na calej dlugosci, sluzby maja wszystko w tyle, no chyba ze piwo otworzysz ktore zapachem usmierca wszystkich w promieniu 100 metrow to co innego ,nie to co papierochy

Inka 2024-03-31 15:11:26 Co na to nasi włodarze?

Jącek 2024-03-31 15:09:20 A kto i co, odpowiada za taki stan powietrza w Szczecinie?

PochłaniaczEkoświrów 2024-03-31 15:00:51 Ludzie siedzą przy świątecznym stole, wszystko stoi, a ekoświrom pyłki podskoczyły. Może drzewa pylą? Albo Krzystek zapomniał ulic posprzątać? Dla sformatowanych wystarczy mapy pogody publikować w czerwono-rdzawych kolorach i oni już czują ocieplenie klimatu na plecach (szkoda, że ja tego nie czuję w rachunkach za ogrzewanie). Przydatne są też czerwone kropki na mapie urządzeń pomiarowych, super pobudzają ich do wzmożenia. Idźcie siać panikę gdzie indziej. Najlepiej tam gdzie russkij korabl!

Robert 2024-03-31 15:00:03 No tak... pisząc o rafinerii w niemczech to od razu redakcja kasuje komentarze? Tusk zabronił ujawnić prawdę?

koto 2024-03-31 14:39:04 to teraz kto? fosfan, polimery, Greiswald? bo przecież nie pali się teraz w piecach, a i aut mało na ulicach