Konieczne dodatkowe badania do ustalenia przyczyny śmierci Stanisława Soyki

Konieczne są dodatkowe badania, m.in. histopatologiczne, aby ustalić przyczyny śmierci Stanisława Soyki – poinformowała w poniedziałek prokuratura. Artysta zmarł w czwartek w wieku 66 lat.

Zastępujący rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Marek Kopczyński powiedział PAP, że w poniedziałek w godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok Stanisława Soyki.

- Z uwagi na to, że biegły nie jest w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci, będą zlecone dalsze badania. Pobrano materiał biologiczny do badań histopatologicznych – wyjaśnił prokurator.

Podkreślił jednocześnie, że na ciele zmarłego nie stwierdzono żadnych obrażeń. - Na tym etapie postępowania absolutnie wykluczamy działania osób trzecich – dodał Kopczyński.

Stanisław Soyka, wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczorem artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu „Orkiestra mistrzów”. Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Śledztwo w sprawie śmierci muzyka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie.(PAP)

