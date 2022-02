Akcja stargardzkiego przedszkola. Lalki trafią pod młotek

Przedszkole Miejskie nr 2 Mali Artyści w Stargardzie wzięło udział w edukacyjno-pomocowym projekcie UNICEF „Wszystkie kolory świata”. W efekcie na licytację trafi 140 lalek. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Afryce.

Od listopada ubiegłego roku w przedszkolu trwały przygotowania do finału akcji „Wszystkie kolory świata”. W styczniu tego roku do dyrekcji zaczęły spływać pierwsze laleczki. Są różnej wielkości i pochodzą z różnych krajów. Szyli je rodzice z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola Mali Artyści.

– Nasza lalka ma na imię Róża i pochodzi z Polski – mówi Małgorzata Maciejewska-Świeży, jedna z mam, która zgłosiła się do udziału w akcji. – Szyłam ją z córką Zosią, która bardzo się w to zajęcie zaangażowała.

– Nasza lalka pochodzi z Ameryki i ma na imię Sokole Oko, jest Indianinem – opowiada Malwina Lewandowska, mama Tymka i Jagody, przedszkolaków „dwójki”. – W jej powstanie zaangażowała się cała rodzina. Ta akcja uczy dzieci pomagania innym, a także tolerancji.

Lalki uszyte przez rodziców przedszkolaków pochodzą z różnych krajów, mają różny kolor skóry. Każda ma przymocowaną karteczkę z imieniem i krajem, z którego pochodzi. Są wśród nich Polki, Cyganki, Amerykanki, Japonki czy Chinki. Nie brakuje postaci z bajek i filmów, jak m.in. Harry Potter, czy sylwetek znanych sportowców. Jedna z mam „uszyła” Roberta Lewandowskiego. Jeden z tatusiów wyczarował Eskimosa.

– Efekt tej akcji przerósł nasze najśmielsze oczekiwania – komentuje Dorota Strońska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 Mali Artyści w Stargardzie. – Otrzymaliśmy na aukcję 140 lalek. Wszystkie są piękne, a rodzice podeszli do zadania bardzo kreatywnie. Dzieci też się w to zaangażowały i są dumne ze swoich rodziców. Będziemy mieli problem, by wybrać najpiękniejszą lalkę, która będzie brała udział w konkursie UNICEF. Chyba zrobimy losowanie. Do wygrania jest koncert Majki Jeżowskiej, ambasadorki akcji.

Od 21 do 24 lutego na profilu facebookowym Przedszkola nr 2 Mali Artyści w Stargardzie zaczną się aukcje. Każdy może wziąć w nich udział. Cena wywoławcza – 20 zł. Zdobyte w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla dzieci z biednych afrykańskich krajów. Podczas dotychczasowych edycji projektu „Wszystkie kolory świata” udało się pozyskać blisko 3,4 miliona złotych na ratowanie życia dzieci. ©℗

