Akcja sprzątania Odry. Organizatorzy zapraszają do współpracy

Jedna z akcji sprzątania odbędzie się wzdłuż brzegów rzeki Płoni. Fot. Dariusz GORAJSKI

Po raz drugi w naszym regionie odbędzie się akcja „Czysta Odra”. Wydarzenie ma charakter ekologiczny i ma na celu zebranie uczestników chętnych do wspólnego sprzątania brzegów rzeki. Zacznie się ono 29 kwietnia i potrwa do 7 maja.

W Szczecinie, wchodzącym w skład odcinka Słubice – Świnoujście, za koordynację akcji odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Wywrotka. Osoby, które chciałyby podjąć współpracę w ramach przedsięwzięcia jako lokalni organizatorzy i/lub wolontariusze, mogą zgłaszać się bezpośrednio do Krzysztofa Sowy. Każdy, kto podejmie się roli takiego lokalnego organizatora, może otrzymać zwrot kosztów do 500 zł za zakupione materiały, na przykład worki, rękawice, chwytaki czy poczęstunek dla uczestników. „Czysta Odra” to wydarzenie o charakterze międzynarodowym, które łączy Polskę, Czechy i Niemcy. Jego celem jest przede wszystkim sprzątanie brzegów rzeki. Ponadto, jak mówi Krzysztof Sowa, akcja ma na celu również zwrócenie uwagi na stan środowiska naturalnego wokół Odry.

– Chcemy, aby każdy zobaczył na własne oczy, jaki jest poziom zanieczyszczenia rzeki, jak i to, jak się wobec niej zachowujemy – opowiada. – Naszym celem jest również zminimalizowanie tego zaśmiecenia.

Początek akcji zaplanowany jest na 28 kwietnia. W Szczecinie rozpocznie się ona dzień później i obejmie między innymi sprzątnie rzeki Płoni na kajakach. Jedną z wielu zaplanowanych inicjatyw będzie też sprzątanie brzegów w okolicach Kanału Parnickiego zaplanowane na 1 maja. Uczestnicy będą poruszać się na deskach SUP. Akcja sprzątania obejmie również Police, Ognicę (29 kwietnia), Siadło Dolne (4 maja), okolice kąpieliska „Dziewoklicz” (6 maja), wały powodziowe na Skolwinie (6 maja), jezioro Dąbie (7 maja) czy Trzcińsko-Zdrój (6 maja). Pełna lista wydarzeń dostępna jest na stronie Stowarzyszenia Wywrotka.

Krzysztof Sowa zwraca szczególną uwagę na akcję organizowaną przez grupę Magnetyczny Szczecin (6 i 7 maja). Jej celem będzie wyławianie złomu z dna Odry za pomocą magnesu neodymowego, a następnie jego sprzedaż w skupie. Pozyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostaną na zbiórkę dla Łukasza Malca, który stracił w wypadku obie dłonie.

– Będziemy tym magnesem wyławiać między innymi hulajnogi elektryczne zalegające na dnie rzeki – mówi K. Sowa.

W Szczecinie w akcję zaangażowali się również: Jacht Klub Politechniki Morskiej, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Skolwin i My, Fundacja Droga Wolna i Fundacja Klub Młodego Ekologa. Wciąż jednak można zgłaszać swój udział w akcji na terenie naszego miasta za pomocą formularza na stronie stowarzyszenia (http://stowarzyszeniewywrotka.pl).

Przypomnijmy, że jest to już 2. edycja wydarzenia. W poprzednim roku w jej ramach odbyło się 20 różnych wydarzeń skupionych wokół Odry. ©℗

(aj)