Akcja „Bezpieczny przejazd”. Kolej przypomina o zasadach bezpieczeństwa na torach

Ambasadorzy bezpieczeństwa czekali na kierowców na ul. Żybułtowskiej przy przejeździe kolejowym. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W piątek, 29 sierpnia, na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Żybułtowskiej w Stargardzie odbyła się akcja „Bezpieczny przejazd”.

– Ostrzeżeń nigdy dość – komentuje Anna Pawlak, stargardzianka pouczona i obdarowana ulotkami przez ambasadorów bezpieczeństwa z PKP PLK. – Sama jestem nauczycielem BHP, prowadzę szkolenia. Jak najczęściej trzeba apelować do kierowców o rozsądek i przypominać im o zasadach ruchu drogowego.

Ambasadorzy bezpieczeństwa z PKP Polskich Linii Kolejowych oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei rozdawali kierowcom, rowerzystom i pieszym ulotki oraz przypominali o zasadach bezpiecznego przekraczania torów kolejowych. – Tylko w tym roku na przejazdach kolejowo-drogowych w naszym województwie doszło do pięciu wypadków, jedna osoba zginęła, jedna została ciężko ranna – mówi insp. Sławomir Świerczyński z Komendy Regionalnej SOK w Szczecinie.

Jak podkreśla Bartosz Pietrzykowski, rzecznik PKP PLK w Szczecinie, najczęstsze błędy kierowców to ignorowanie znaku STOP, wjeżdżanie na tory przy pulsującym czerwonym świetle, próby przejazdu „na ostatnią chwilę” pod opadającymi rogatkami czy wjeżdżanie na torowisko, gdy nie ma możliwości opuszczenia przejazdu.

Ambasadorzy bezpieczeństwa zwracali uwagę także na żółte naklejki umieszczone na przejazdach kolejowych. Widnieją na nich numery alarmowe oraz indywidualny kod przejazdu.

– W przypadku zagrożenia należy natychmiast opuścić pojazd, wezwać pomoc pod numerem 112 i podać dziewięciocyfrowy numer z naklejki, co pozwala błyskawicznie wstrzymać ruch pociągów co nie raz uratowało ludzkie życie – wyjaśnia Pietrzykowski.

PKP PLK apeluje do kierowców o szczególną ostrożność. Ostatni weekend sierpnia to czas wzmożonego ruchu; jedni wracają z wakacji, inni szykują się na początek roku szkolnego. 99 proc. wypadków na przejazdach wynika z lekkomyślności użytkowników dróg.

– Dlatego warto zatrzymać się zawsze przed torami, nawet jeśli rogatki są podniesione, a sygnalizacja nie działa – przypominają ambasadorzy bezpieczeństwa z PKP PLK, którzy odwiedzają także szkoły, by informować uczniów o zasadach bezpieczeństwa.

Szczególnym zagrożeniem pozostają tzw. dzikie przejścia. Przechodzenie w niedozwolonych miejscach to wciąż codzienność, która kończy się tragicznie. Co roku pod kołami pociągów w Polsce ginie ponad sto pieszych, a kilkudziesięciu zostaje rannych.

– Tory można bezpiecznie pokonać tylko w miejscach do tego przeznaczonych: na przejazdach, kładkach i w tunelach – przypomina PKP PLK. ©℗

(w)