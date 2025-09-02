Wtorek, 02 września 2025 r. 
REKLAMA 18 szczecin
REKLAMA

Akcja „Bezpieczny przejazd”. Kolej przypomina o zasadach bezpieczeństwa na torach

Data publikacji: 02 września 2025 r. 12:04
Ostatnia aktualizacja: 02 września 2025 r. 12:04
Akcja „Bezpieczny przejazd”. Kolej przypomina o zasadach bezpieczeństwa na torach
Ambasadorzy bezpieczeństwa czekali na kierowców na ul. Żybułtowskiej przy przejeździe kolejowym. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ  

W piątek, 29 sierpnia, na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Żybułtowskiej w Stargardzie odbyła się akcja „Bezpieczny przejazd”.

– Ostrzeżeń nigdy dość – komentuje Anna Pawlak, stargardzianka pouczona i obdarowana ulotkami przez ambasadorów bezpieczeństwa z PKP PLK. – Sama jestem nauczycielem BHP, prowadzę szkolenia. Jak najczęściej trzeba apelować do kierowców o rozsądek i przypominać im o zasadach ruchu drogowego.

Ambasadorzy bezpieczeństwa z PKP Polskich Linii Kolejowych oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei rozdawali kierowcom, rowerzystom i pieszym ulotki oraz przypominali o zasadach bezpiecznego przekraczania torów kolejowych. – Tylko w tym roku na przejazdach kolejowo-drogowych w naszym województwie doszło do pięciu wypadków, jedna osoba zginęła, jedna została ciężko ranna – mówi insp. Sławomir Świerczyński z Komendy Regionalnej SOK w Szczecinie.

Jak podkreśla Bartosz Pietrzykowski, rzecznik PKP PLK w Szczecinie, najczęstsze błędy kierowców to ignorowanie znaku STOP, wjeżdżanie na tory przy pulsującym czerwonym świetle, próby przejazdu „na ostatnią chwilę” pod opadającymi rogatkami czy wjeżdżanie na torowisko, gdy nie ma możliwości opuszczenia przejazdu.

Ambasadorzy bezpieczeństwa zwracali uwagę także na żółte naklejki umieszczone na przejazdach kolejowych. Widnieją na nich numery alarmowe oraz indywidualny kod przejazdu.

– W przypadku zagrożenia należy natychmiast opuścić pojazd, wezwać pomoc pod numerem 112 i podać dziewięciocyfrowy numer z naklejki, co pozwala błyskawicznie wstrzymać ruch pociągów co nie raz uratowało ludzkie życie – wyjaśnia Pietrzykowski.

PKP PLK apeluje do kierowców o szczególną ostrożność. Ostatni weekend sierpnia to czas wzmożonego ruchu; jedni wracają z wakacji, inni szykują się na początek roku szkolnego. 99 proc. wypadków na przejazdach wynika z lekkomyślności użytkowników dróg.

– Dlatego warto zatrzymać się zawsze przed torami, nawet jeśli rogatki są podniesione, a sygnalizacja nie działa – przypominają ambasadorzy bezpieczeństwa z PKP PLK, którzy odwiedzają także szkoły, by informować uczniów o zasadach bezpieczeństwa.

Szczególnym zagrożeniem pozostają tzw. dzikie przejścia. Przechodzenie w niedozwolonych miejscach to wciąż codzienność, która kończy się tragicznie. Co roku pod kołami pociągów w Polsce ginie ponad sto pieszych, a kilkudziesięciu zostaje rannych.

– Tory można bezpiecznie pokonać tylko w miejscach do tego przeznaczonych: na przejazdach, kładkach i w tunelach – przypomina PKP PLK. ©℗

(w)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

18 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję