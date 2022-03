Akademia Sztuki zawiesza współpracę ze znanym architektem Krzysztofem Miruciem

Akademia Sztuki w Szczecinie zawiesza współpracę ze znanym architektem, Krzysztofem Miruciem, który w przyszłym roku akademickim miał zostać nowym wykładowcą tej uczelni. Powód? Architekt jest - a przynajmniej do niedawna był - twarzą sieci hipermarketów branży budowlanej Leroy Merlin, jednego z koncernów, które nie zdecydowały się zamknąć swojej działalności w Rosji mimo jej napaści na Ukrainę.

- Potwierdzam zawieszenie współpracy z Krzysztofem Miruciem - mówi dr Mkołaj Iwański, prorektor do sprawy artystyczno - naukowych AS. - Jego wykład, który miał odbyć się w przyszłą środę, został odwołany. Decyzja była przygotowywana już od kilku dni. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy, tak jak planowaliśmy, pan Miruć będzie wykładowcą naszej uczelni od przyszłego roku akademickiego.

Sam architekt także odniósł się do sprawy swojego zaangażowania w promocję sieci Leroy Merlin. Napisał na Facebooku: „Jestem zdecydowanie przeciwko rosyjskiej agresji w Ukrainie. Potępiam to, co się w tej chwili dzieje z całego serca. Od początku konfliktu aktywnie angażuje się prywatnie, jako przedsiębiorca w pomoc. Wspieram działania fundacyjne i organizacje niosące wsparcie poszkodowanym. Wszystkie sprawy nie dzieją się automatycznie i za kliknięciem magicznego palca. Już od kilku dni analizujemy sytuację i zdecydowaliśmy się wspólnie z Leroy Merlin na zawieszenie mojej obecności w kampaniach. Jak wiecie sieć sklepów w Polsce jest częścią międzynarodowego biznesu, nie na wszystkie decyzje mają wpływ. Wiem, że angażują się bardzo w pomoc każdego dnia. Drodzy, zwracam się do wszystkich: tą olbrzymią energię, która jest w tym momencie w nas poświęćmy na pomaganie innym i bądźmy dla siebie dobrzy".

Krzysztof Miruć telewizyjną karierę rozpoczął od „Garażu marzeń” w stacji TVN Turbo. W stacji HGTV prowadzi programy „Zgłoś remont” i „Weekendowa metamorfoza”. Brał udział w programie „Remont razem”. W stacji TVN Style pojawia się u boku Agaty Młynarskiej w „Eks-tra zmianie”.

O to, aby Akademia Sztuki go nie zatrudniała, apelował Ogólnopolski Strajk Kobiet. Było to, zanim architekt wydał swoje oświadczenie na Facebooku. ©℗

Alan Sasinowski