Akademia Morska zbiera pieniądze dla ukraińskich studentów

Akademia Morska w Szczecinie utworzyła specjalny fundusz, z którego środki wypłacane będą ukraińskim studentom w formie zapomóg. To kolejna forma pomocy dla Ukraińców przygotowana przez szczecińskie uczelnie.

Dzięki środkom zgromadzonym w funduszu „Solidarni z Ukrainą” każdy student, który w wyniku prowadzonej wojny znalazł się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej (na przykład stracił mieszkanie czy dochody lub zginęła bliska mu osoba), będzie mógł otrzymać maksymalnie do 2000 zł rocznie zapomogi, a w szczególnych przypadkach nawet 4000 zł.

Wysokość przyznawanego wsparcia będzie rozpatrywana indywidualnie. Fundusz zasilany jest ze środków finansowych ofiarowanych przez darczyńców: osób fizycznych, firm oraz innych instytucji i podmiotów. Wpłaty na fundusz przyjmowane są na konto: 91 1240 6292 1111 0011 1247 3919.

W Akademii Morskiej studiuje obecnie 187 studentów z Ukrainy, w tym 18 osób to osoby niepełnoletnie.

Inne uczelnie też pomagają

Na Uniwersytecie Szczecińskim powołano pełnomocniczkę ds. pomocy Ukrainie, dr Dorotę Kowalewską. US uruchomił kursy języka polskiego na Wydziale Humanistycznym. Zainteresowanie było na tyle duże, że zamiast dwóch pierwotnie planowanych grup uruchomiono trzy grupy 30-osobowe. Ruszą też zajęcia z języka ukraińskiego dla studentów US pracujących jako wolontariusze. Ponadto uczelnia uruchomiła zakładkę na swojej stronie głównej: „US dla Ukrainy”. Znajdują się w niej na bieżąco publikowane informacje dotyczące pomocy studentom, a także zbiórki charytatywne i akcje pomocowe dla uchodźców.

Specjalne spotkanie związane z agresją Rosjan na naszych wschodnich sąsiadów zorganizował Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

– Oferujemy pomoc psychologiczną – mówił wtedy do ukraińskich studentów prorektor ds. studenckich, prof. Arkadiusz Terman. – Otrzymujemy podania od waszych kolegów, którzy studiują w Ukrainie, i chcą przenieść się do naszej uczelni. Do tej pory taki proces był długoterminowy. Teraz go przyspieszymy. Zaoferujemy im także kurs języka polskiego.

Apel do ukraińskich studentów wystosowała prof. Mirosława Jarmołowicz, rektor Akademii Sztuki. Napisała: „Przyjaciele! Wiemy, że dziś martwicie się o swoich bliskich, zmagacie się z różnymi problemami i emocjami. W tym wyjątkowo trudnym czasie chcemy Was zapewnić, że jesteśmy z Wami. Jeśli potrzebne będzie wsparcie, zgłoście się do Dziekanów lub bezpośrednio do mnie. W imieniu całej społeczności Akademii zapewniam, że w miarę możliwości będziemy się starali Wam pomóc”. ©℗

(as)