Akademia Morska zaprasza. Bezpłatne korepetycje z matematyki

Akademia Morska w Szczecinie, jak co roku, zaprasza maturzystów na bezpłatne korepetycje z matematyki. Kurs „Pitagoras” będzie realizowany online na platformie TEAMS od 1 marca do 15 kwietnia.

– Podczas zajęć prowadzący zachęcają maturzystów, by zadawali pytania, dzielili się wątpliwościami oraz dawali znać, jakiej pomocy oczekują – mówi Weronika Gocłowska, rzecznik prasowy AM. – Mamy nadzieję, że ta namiastka „korków” z matematyki będzie dla nich cennym uzupełnieniem nauki. Na kursie tworzymy dwie grupy: podstawową i zaawansowaną, by sprostać potrzebom maturzystów. Uczniowie mogą zadawać pytania i na bieżąco rozwiązywać zadania z matematyki z naszymi wykładowcami, co pozwala im sprawdzić swoją wiedzę i lepiej przygotować się do matury z matematyki.

Grupę podstawową poprowadzi prof. Lech Kasyk. Zaplanowano 28 godzin lekcyjnych. Zajęcia we wtorki i czwartki będą odbywały się w godz. 17.00 – 18.30. Zajęcia przed świętami (11-15.04) – we wtorek i środę w godz. 17.00 – 18.30

Grupą rozszerzoną zajmie się mgr inż. Tomasz Kapuściński. To 18 godzin lekcyjnych. Zajęcia we wtorki będą odbywały się w godz. 17.00 – 19.00. Zajęcia przed świętami – we wtorek o godz. 17.00 – 18.30

Na zajęcia można zgłosić się, wypełniając formularz na stronie lub przesyłając zgłoszenie na adres: pitagoras@am.szczecin.pl, podając: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, poziom matury, nazwę szkoły średniej i miejscowość.

(as)