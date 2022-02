Gdy student chce zostać żołnierzem...

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Morskiej mogą wziąć udział w piątej edycji Legii Akademickiej. W programie zajęcia teoretyczne na uczelniach oraz praktyczne ćwiczenia na poligonie w przerwie wakacyjnej. Nabór wniosków potrwa do 10 lutego.

Program nauczania obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik składa wniosek do organów wojskowych i otrzymuje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, czyli część praktyczną programu, która jest realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas wakacji. Obecnie program składa się z trzech modułów. Moduł szkolenia podstawowego trwa do 21 dni, jest zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi. Moduł szkolenia podoficerskiego to 21 dni, kończy się egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy. Moduł szkolenia oficerskiego to 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych jest w Akademii Wojsk Lądowych.

Do projektu przystąpić może student dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędą się szkolenia w ramach części teoretycznej, które muszą zakończyć się 30 maja.

Stosowne wnioski znajdują się na stronach internetowych uczelni.

(as)