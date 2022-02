Akademia Morska chce zostać politechniką

Akademia Morska w Szczecinie chce przeobrazić się w politechnikę. Stosowna ustawa trafiła już do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Ten plan wspierają zachodniopomorscy parlamentarzyści z wszystkich politycznych obozów.

- ​To dla nas prestiż i krok do rozwoju, ale ponad wszystko - uczelnia w ten sposób podkreśli swój techniczny charakter - mówi Weronika Gocłowska, rzecznik prasowy AM. - Od lat nasze nowo kreowane kierunki są silnie osadzone w gospodarce morskiej, ale w kształceniu i badaniach Akademia coraz szerzej "wychodzi na ląd", stając się uniwersalnym zapleczem dla gospodarki regionu. Nasi inżynierowie transportu, logistyki, geodezji i kartografii czy informatyki - to wszechstronni specjaliści, którzy odnajdują swoje miejsce w rozmaitych branżach, niekoniecznie stricte związanych z gospodarką morską. ​Szczecin zyska wszechstronną, prestiżową politechnikę, uczelnię, która będzie przyciągać swoją wyjątkowością, to jest aspektem morskim i swoją solidnością - charakterem politechniki.

Projekt uzyskał poparcie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. W posiedzeniu zespołu uczestniczył prof. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu ze Szczecina.

- Obiema rękami popieram prośbę Senatu uczelni i pana rektora. Uważam, że ta uczelnia to jest jeden z klejnotów Pomorza Zachodniego. Uczelnia, która ma coś, co najtrudniej zdobyć – reputację - ocenił polityk. - Jest naszym powodem do dumy.

Jak komunikuje Senat, rektor Akademii Morskiej, prof. Wojciech Ślączka mówił, że jej władze mają nadzieję, że uda się jeszcze w tym roku akademickim przeprowadzić całą procedurę zmiany nazwy. Dzięki temu rekrutacja na kolejny rok byłaby już prowadzona na kierunki na politechnice. Zaznaczył, że zwiększy to status uczelni, która ma prawo do nadawania tytułów naukowych i wyróżni ją spośród innych akademii, które specjalizują się w kształceniu zawodowym. Jednocześnie podkreślał, że AM cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba studentów wzrastała odpowiednio co roku o około 15%.

Projekt nadania AM statusu politechniki jako rekomendowany przez wszystkich parlamentarzystów z naszego województwa w formie ustawy trafił na ręce marszałek Sejmu. Teraz uczelnia czeka na to, kiedy sprawa znajdzie się w porządku obrad.©℗

Alan Sasinowski